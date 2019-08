Traktor überschlägt sich: : 56-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Schoden

56-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Schoden

Jegliche Hilfe kam zu spät für einen Mann, der am Dienstag bei Mulcharbeiten mit dem Traktor verunglückt ist.

(red) Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich laut Polizei am Dienstag gegen 20 Uhr in Schoden nahe dem Geisberghaus ereignet. Bei Mulcharbeiten sei ein fahrender Traktor aus bisher ungeklärter Ursache zur Seite gekippt und habe sich überschlagen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei der 56-jährige Fahrer an der Unfallstelle gestorben.