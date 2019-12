Konzert : 600 Jahre Musikgeschichte

Saarburg Die Ägyptologin und Musikarchäologin Heidi Köpp-Junk präsentiert am Sonntag, 15. Dezember, 15.30 Uhr, in der Gaststätte Zum Schwarzen Kopf, Saarburg, ihr Weihnachtskonzert „Christmas with you“.

