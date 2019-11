Vereine : 650 Zuhörer lauschen Jubiläumssängern in Wiltingen

650 Zuhörer lauschen Jubiläumssängern in Wiltingen

Wiltingen Der Kirchenchor Cäcilia Wiltingen hat sein 230-jähriges Bestehen mit einem prachtvollem Konzert gefeiert. Es gab Werke aus allen Epochen und besondere Lichteffekte.

Die Heilige Cäcilia ist die Schutzpatronin aller Kirchenchöre. Zu ihrer Hymne zieht der Wiltinger Kirchenchor in die mit 650 Besuchern besetzte Pfarrkirche ein um den 230. Geburtstag zu feiern. Seit März haben ein Projektchor und ein Kinderchor gemeinsam mit der Winzerkapelle dafür gearbeitet.

„Es war ein immenser Probenaufwand, denn abgesehen von den Solisten sind wir alle Laien, einschließlich ich selbst“, sagt Kopp in aller Bescheidenheit und lobt: „Die neu zusammengestellten Sänger wuchsen beeindruckend in die Stücke hinein.“ Als Solisten haben Regine Buschmann (Alt), Volker Wallerang (Tenor) und Thomas Dohm (Bass) an den Stücken „Die Himmel erzählen (aus der Schöpfung)“ von Joseph Haydn und „Abendsegen“ aus der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck mitgewirkt.