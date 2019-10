Natur : Konzer buddeln gegen den Klimawandel

Viele fleißige Helfer sorgen für eine Verschönerung der Stadt. Direkt am Hauptbahnhof Konz wurden beim „Einheitsbuddeln“ zwölf junge Bäume gepflanzt. Foto: Matthias Willems

Konz 70 Helfer beteiligen sich am Tag der Deutschen Einheit an der Baumpflanzaktion am Konzer Hauptbahnhof.

Die Stadt Konz will grüner werden. Die Idee, am Tag der Deutschen Einheit Bäume zu pflanzen, stammt aus Schleswig-Holstein, wo dieses Jahr der Einheitsfeiertag stattfindet. Nach dem Antrag der Konzer Grünen-Fraktion, sich am sogenannten Einheitsbuddeln zu beteiligen und damit einen Beitrag zur Aufforstung und gegen den Klimawandel zu leisten, wurde spontan die Arbeitsgruppe Bäume gegründet. Dort sind fünf Fraktionen vertreten. „Das Ganze ist auf alle Schultern verteilt“, sagt Detlef Müller-Greis. Der Könener Ortsvorsteher freut sich, dass die Idee von allen Fraktionen unterstützt wird. „Das ist ein gutes Beispiel dafür, was man gemeinsam für das Klima tun kann“, sagt der studierte Biologe.

Rund 70 Helfer sind am Feiertag, mit Schaufeln und Gießkannen bewaffnet, auf den Parkplatz neben dem Bahnhof gekommen, um den Hang an der Güterstraße zu verschönern. Auch ein paar Kinder sind dabei. Insgesamt werden zwölf junge Bäume gepflanzt. Sieben Feldahorn, zwei Linden und drei Stadtbirnen. Die Entscheidung über die Baumart ist wohlüberlegt. Feldahornbäume sind zum Beispiel sehr robust und vertragen, wie Stadtbirnen, wärmere Temperaturen.