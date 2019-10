70 Jahre Grundgesetz – Matinee in Konz

Konz Die Partnerschaft für Demokratie in der Verbandsgemeinde Konz nimmt den 70. Geburtstag des Grundgesetzes zum Anlass, um Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit den wichtigsten Gesetzestexten der Bundesrepublik zu schaffen: „Welche Rechte habe ich?

Wie möchte ich behandelt werden – und wie sollte ich andere behandeln?“, sind die Fragen, die sich stellen. Die Konzer Initiative rückt deshalb im Lauf des Jahres unterschiedliche Grundrechte in den Fokus. „Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam Demokratie zu (er)leben“, sagt Mit-Organisator Dominik Schnith.

Artikel 3, Satz 2 des Grundgesetzes lautet: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Diesen Artikel stellt die Partnerschaft für Demokratie im Rahmen der Veranstaltung „Mehr Stolz, Ihr Frauen! – Femmage zwischen szenischer Lesung und Kabarett“ am Sonntag, 3. November, in den Mittelpunkt. Thema dabei ist, dass Frauen seit 100 Jahren in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht haben.