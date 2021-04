Schule : Endlich Abi: 76 Schüler freuen sich am Gymnasium Konz

Die Abiturienten des Jahrgangs 2021 am Gymnasium Konz strahlen in einer Fotomontage. Foto: Gymnasium Konz

Konz Glückliche Gesichter gab es bei 76 Abiturientinnen und Abiturienten am Gymnasium Konz. In einer kurzen Feierstunde bekamen sie von Schulleiter Wolfgang Leyes die Abschlusszeugnisse überreicht. Darüber hinaus wurden einige der Schüler für hervorragende Leistungen in den einzelnen Fächern oder für den besonderen Einsatz in der Schulgemeinschaft ausgezeichnet.

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs 2021 am Gymnasium Konz sind: Saskia Jaqueline Altmayer, Jonas Jonathan Anders, Monique Andres, Diane Babakin, Jacqueline Babakin, Dominik Lodewijk Belzl, Jonathan Berecic, Lotta Katrin Bingel, Johanna Elanor Birk, Tobias Bollig, Marjam Bugaeva, Lea Bühringer, Desirée Bungartz, Simon Büscher, Selin Davutay, Max Dickmann, Tim Domme, Annika Elmer, Nils Emmerich, Lawana Caroline Erdmann, Steven Niels Favre, Valerie Garecht, Moritz Giese, Lea Goeres, Marie Hagen, Leo Haller, Robin Sylvester Hameier, Lisa Hennen, Christopher Hoffmann, Noah Philippe Hustadt, Peter Johann Irsch, Finn Thomas Jamros, Leon Kefer, Nils Klaß, Luisa Klöppner, Lena Knobloch, Pascal Kohl, Leoni Kohls, Charlotte Maria Therese König, Hannah Kraff, Johanna Lilli Helene Kürwitz, Jonas Florian Kürwitz, Victoria Anna-Maria Lauer, Sophie Lübeck, Maria-Elena Miroiu, Liam Nickel, Felix Alexander Noth, Helin Örcan, Elisa Ostermann, Julian Moritz Ott, Dennis Panow, Sinan Pireci, Andjela Raicevic, Vanessa Reuter, Oliver Romanov, Lena Rossow, Maximilian Walter Klaus Roth, Michal Roziel, Tim Scheuring, Nik Schönberg, Annalena Schui, Marie Schumacher, William Simons, Maurice Etienne Stolze, Katharina Edith Strupp, Johannes Peter Thelen, Tim Thielen, Angela Thymian, Tony Trinh, Paul Moritz Ulrich, Thi Hong Van Vu, Niklas Wacht, Leon Wallerich, Gina Weber, Paul Anton Wege, Georg Wilhelm Alexander Zerbe.