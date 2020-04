Mobilität : 86 neue Stellplätze für Pendler in Hermeskeil

Hermeskeil Den letzten Feinschliff hat in den vergangenen Tagen der neue Mitfahrerparkplatz an der A-1-Auffahrt bei Hermeskeil erhalten. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier am Freitag mitteilte, ist die Anlage ab sofort für Nutzer freigegeben.



Etwa 380 000 Euro hat laut LBM das Bauprojekt im Auftrag des Bundes gekostet. Pendlern stehen dort künftig auf zwei Plateaus insgesamt 86 Stellplätze zur Verfügung, um ihre Autos abzustellen und in Fahrgemeinschaften den Weg zur Arbeitsstelle fortzusetzen.

Auf der unteren der beiden Park-Ebenen wurden acht Frauenparkplätze und zwei Flächen für Autofahrer mit Behinderung eingerichtet. Die Bepflanzung der Anlage erfolgt laut LBM noch in den nächsten Wochen.

Der Mitfahrerparkplatz war an dieser Stelle zwischen der Auf- und Abfahrt zur Autobahn 1 als sinnvoll erachtet worden, da im näheren Umfeld laut LBM oft „wild geparkt“ wurde. Vor allem am ehemaligen Hermeskeiler Bahnhof und vor einem Supermarkt hätten immer wieder „Fremdparker“ ihre Autos auf privaten Flächen abgestellt, weil sie keine freien öffentlichen Parkplätze dort gefunden hätten.