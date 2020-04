Pandemie : 91-Jährige aus dem Kreis Trier-Saarburg an Covid-19-Erkrankung gestorben

91-Jährige aus dem Kreis Trier-Saarburg an Covid-19-Erkrankung gestorben

Hermeskeil Eine 91-Jährige aus dem Kreis Trier-Saarburg ist am Samstag im Krankenhaus Hermeskeil an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Die Zahl der Sars-CoV-2-Infizierten stieg am Samstag um drei weitere Fälle auf 173 im Kreisgebiet und in der Stadt Trier auf 95. Insgesamt zehn Patienten aus der Stadt und dem Landkreis befinden sich in stationärer Behandlung, davon drei im Kreiskrankenhaus Saarburg und sieben im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier. 207 Menschen gelten mittlerweile als geheilt.