Sanierungsarbeiten : A1-Auffahrten bei Hermeskeil ab Mittwoch wieder teilweise gesperrt

Die Absperrschilder stehen schon bereit: Ab Mittwoch, 18. Mai, wird in Hermeskeil das Auffahren auf die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Trier nicht mehr möglich sein. Denn die Anschlussstelle wird in dem Bereich saniert und deshalb für den Verkehr gesperrt. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil An der A1-Anschlussstelle Hermeskeil startet am 18. Mai der zweite Teil der Fahrbahnsanierung. Autofahrer müssen sich wieder auf eine Teilsperrung einstellen. Welche Fahrtrichtung betroffen ist und wie lange die Verkehrseinschränkungen dauern.

Anschlussstelle A1 Hermeskeil wieder gesperrt - Das ist die Umleitungsstrecke

Für die Verkehrsteilnehmer bedeutet das, dass die Anschlussstelle noch einmal für mehrere Wochen zumindest teilweise gesperrt sein wird. Betroffen ist, wer in Hermeskeil auf die A1 in Richtung Trier auffahren will oder wer aus Richtung Saarland kommend die Autobahn in Hermeskeil verlassen möchte. Als Umleitungsstrecke soll laut Autobahn GmbH die benachbarte A1-Anschlussstelle bei Reinsfeld genutzt werden. Der Verkehr vor den A1-Auffahrten an der L 147 (Gusenburger Straße) in Hermeskeil wird wie während des ersten Sanierungsabschnitts im April erneut per Ampel geregelt.