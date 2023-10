Verzögerung um mehrere Wochen A1-Baustelle im Hochwald: Darum dauert es noch länger

Seit Mitte September hätte der Verkehr auf der A1 zwischen Mehring und Reinsfeld zumindest teilweise schon wieder über die sanierten Fahrspuren Richtung Mosel fließen sollen. Das hatte die für das Projekt zuständige Autobahn GmbH des Bundes im Sommer angekündigt. Damals hieß es, es werde dann ein „verengt geführter Fahrstreifen“ in Fahrtrichtung Köln/Moseltal freigegeben. Auch die Abfahrt an der Anschlussstelle Mehring in Fahrtrichtung Köln sollte Mitte September voraussichtlich wieder geöffnet sein. Beides ist offensichtlich noch nicht der Fall.