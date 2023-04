Trotz Flickarbeiten Warum auf der A1-Brücke über dem Feller Bachtal jetzt länger Tempo 80 gilt

Fell · An den Fahrbahnen der A1-Autobahnbrücke bei Fell wurde zuletzt mehrfach geflickt. Trotzdem gilt dort weiter Tempo 80 – neuerdings sogar in beide Richtungen. Die Hintergründe klärt die Autobahn GmbH nur teilweise auf, kündigt aber fast nebenbei eine neue Großbaustelle an.

28.04.2023, 06:21 Uhr

Über die Fellerbachtalbrücke führt die A1 vom Moseltal in Richtung Hochwald. Seit Kurzem gilt auf beiden Fahrbahnseiten ein Tempolimit - auch nach jüngst erfolgten Reparaturarbeiten am Straßenbelag. Foto: Roland Morgen

Wer regelmäßig über die Autobahn 1 vom Moseltal in Richtung Hochwald und umgekehrt unterwegs ist, der fährt zwangsläufig über die Fellerbachtalbrücke. Vor wenigen Tagen waren dort immer wieder einmal Fahrstreifen gesperrt, Bauarbeiter machten sich erkennbar an den zahlreichen Straßenschäden im Bereich der Brücke zu schaffen.