Kostenpflichtiger Inhalt: Schulcamp in den Alpen : Ab auf die Piste mit Felix Neureuther – Hermeskeiler Schüler treffen Ski-Star (Videos)

Bald geht es ab auf die Piste: Die Schüler der 6c vom Gymnasium Hermeskeil freuen sich auf ein dreitägiges Ski-Camp in den bayerischen Alpen. Dazu eingeladen hat sie kein Geringerer als der ehemalige Ski-Rennläufer Felix Neureuther. Foto: Sabine Hauswirth

Hermeskeil Auf die Piste mit Felix Neureuther: Die 6c vom Gymnasium Hermeskeil hat sich gegen 100 Klassen aus ganz Deutschland durchgesetzt und fährt drei Tage mit dem Ex-Skirennfahrer in die Alpen. Dazu verholfen hat den Schülern ein selbst gedrehtes Video.

Einige Mädchen in der ersten Reihe reißen ungläubig die Augen auf. Dann fallen sie sich in die Arme und jubeln. Denn sie erkennen, wer da auf dem Bildschirm im Informatikraum des Hermeskeiler Gymnasiums erscheint: Es ist Ex-Skirennläufer Felix Neureuther. Und er hat gute Nachrichten für die Schüler der Klasse 6c. Er lädt sie zum dreitägigen Ski-Camp in seinen bayerischen Heimatort Garmisch-Partenkirchen ein.

Die Szenen stammen aus einem kurzen Video, das Klassenlehrerin Sabine Hauswirth Mitte Februar aufnahm. Sie wollte die Reaktion ihrer Schützlinge auf die überraschende Botschaft festhalten. „Alle waren völlig aus dem Häuschen“, erinnert sie sich.

Die Hermeskeiler haben sich gegen etwa 100 andere Klassen aus ganz Deutschland durchgesetzt. Vom 17. bis 19. März werden sie zum Schulcamp in die bayerischen Alpen reisen. Einmal pro Jahr bieten Neureuther, die Firma Intersport Deutschland und die Wintersportinitiative „Dein Winter. Dein Sport.“ einer Schulklasse aus der Bundesrepublik die Chance, drei Tage lang mit Profi-Trainern des Deutschen Skiverbands und einem der erfolgreichsten deutschen Skirennfahrer, der seine Karriere 2019 beendet hat, auf die Piste zu gehen.

Um in die engere Auswahl zu kommen, mussten die 24 Sechstklässler aus Hermeskeil ein zehnminütiges Bewerbungsvideo drehen. Darin geben sie alles, um ihr Idol davon zu überzeugen, dass sie die Richtigen für das Camp sind. „Wir haben fast einen ganzen Monat daran gearbeitet. Jeder hat seine Ideen eingebracht“, erzählt die elfjährige Emma Schmidt dem TV. So zeigen die Schüler beispielsweise akrobatische Kunststücke im Karnevalsgarde-Outfit oder beweisen mit Tennisschlägern und Bällen ausgerüstet, wie sportlich sie sind. In einer anderen Szene singen sie das eigens für die Bewerbung komponierte Lied „Wir sind die 6c, wir wollen in den Schnee“. „Den Text habe ich geschrieben“, sagt Lea Stuhlträger. Die Musiklehrerin habe die Melodie dazu beigesteuert.

Felix Neureuther, einer der erfolgreichsten deutschen Ski-Sportler, beendete im März 2019 seine Karriere. Foto: dpa/Michael Kappeler

Ihr Ski-Idol haben die Jugendlichen damit offensichtlich überzeugt. „Mir ist gleich das Herz aufgegangen, als ich euer Video gesehen habe“, gesteht Neureuther in der Grußbotschaft an die Sechstklässler. Und verspricht ihnen „ein unvergessliches Erlebnis“. Die Schüler freuen sich schon mächtig darauf, den früheren Slalom-Spezialisten kennenzulernen. Und sie wissen schon genau, was sie ihn fragen möchten. Etwa, wie er es geschafft hat, so erfolgreich zu sein. Oder warum er mit dem Skisport aufgehört hat. „Ich möchte auf jeden Fall ein Autogramm auf meinen Helm“, sagt Jannik Rech.

Die Schüler der 6c vom Gymnasium Hermeskeil freuen sich auf drei Tage Skivergnügen mit Felix Neureuther in Garmisch-Partenkirchen. Mit im Bild: Günter Weber von der Volksbank (links) und Jochen Wilhelmi von Sport Fuchs in Hermeskeil, die die Sechstklässler mit T-Shirts und Ausrüstung unterstützen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Eine Fragenrunde gehört ebenso zum Programm wie ein Fototermin mit Neureuther auf der Skisprung-Schanze von Garmisch-Partenkirchen. Dort wird jedes Jahr eines der Springen der Vierschanzentournee ausgetragen. Und natürlich steht auch gemeinsames Skifahren auf dem Plan. Ein Ziel des Schulcamps ist es laut den Veranstaltern, Kinder für Bewegung in der Natur zu begeistern. „Wir müssen Kindern wieder Freude an der Bewegung vermitteln. Aus eigener Erfahrung weiß ich sehr gut, wie sehr Ski und Schnee sie motivieren. Und auf vernünftige Gedanken bringen”, sagt Neureuther in einem Blogbeitrag auf der Intersport-Homepage. Seit Juni 2014 ist der ehemalige Ski-Rennfahrer nationaler Botschafter der Gesundheitsinitiative fit4future, die sich an sechs- bis zwölfjährige Kinder richtet. Damit will er nach eigener Aussage gegen Bewegungsarmut, Fettleibigkeit, Konzentrationsmangel und fehlenden Leistungswillen vorgehen.

Von den Schülern der 6c aus Hermeskeil haben 16 noch nie auf Skiern gestanden. Bewegungsmuffel seien sie aber alle nicht, sagt Emma Schmidt. „Wir machen alle gern Sport.“

Bis es losgeht, bereiten sich die Schüler ausgiebig auf die Fahrt vor. „Wir trainieren noch etwas Ausdauer im Sportunterricht“ sagt Klassenlehrerin Sabine Hauswirth. Den Erdkunde-Kollegen habe sie gebeten, den Skitourismus in den Alpen und dessen Folgen für die Umwelt im Unterricht zu thematisieren. Begeistert ist die Klassenlehrerin noch immer vom Engagement ihrer Schützlinge: „Sie haben sich um vieles selbst gekümmert. Und da sind Kinder vor die Kamera getreten, die sonst eher schüchtern sind.“

Beim Termin mit dem TV gibt es noch eine weitere Überraschung: Die Volksbank Trier und das Hermeskeiler Sportgeschäft Fuchs, das auch die Ski-Ausrüstung für die Kinder vorbereitet, sponsern für alle T-Shirts mit Logo für den Trip. „Das stärkt zusätzlich den Teamgeist“ freut sich Schulleiter Mario Düpre. Für ihn und die Kollegen habe im Vordergrund gestanden, „dass die Klasse gemeinsam etwas Tolles macht“.