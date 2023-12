Inhaber helfen einander aus Warum von drei Hermeskeiler Apotheken samstags nur noch eine öffnet

Apotheken können nicht einfach frei entscheiden, wann sie öffnen. In Rheinland-Pfalz gibt es etwa die Vorgabe, dass sie an Samstagen zwischen 8 und 14 Uhr mindestens drei zusammenhängende Stunden geöffnet sein müssen. Daran halten müssen sich auch die Betreiber der Donatus-Apotheke, der Hirsch Apotheke und der Adler Apotheke in Hermeskeil. Ab Januar allerdings nicht mehr alle drei. Die Inhaber haben sich zusammengetan, um sich zumindest bei der Öffnung an Samstagen etwas Entlastung zu verschaffen. „Ab Januar wird samstags jeweils nur eine der drei Apotheken offen sein“, erklärt Dr. Michael Bur, Inhaber der Hirsch Apotheke, beim Pressegespräch.