Kultur : Aus der Not eine Tugend machen

Aus der Not eine Tugend machen

Die Gramophoniacs treten zusammen mit zwei weiteren Bands in der Kulturgießerei in Saarburg auf. Foto: Grammophonics

Saarburg Ein langer Abend mit Swing, Tango und Blues erwartet das Publikum beim „Just great Music“- Festival in der Kulturgießerei am Samstag, den 19. September.

. Wenn eine Pandemie herrscht und das kulturelle Leben still steht, dann muss man sich etwas einfallen lassen. Das haben sich die Macher der Kulturgießerei im Saarburger Staden gedacht und aus der Not eine Tugend gemacht. Die Chefin, Dr. Anette Barth und Veranstaltungskaufmann Marco Zimmer hatten zahllose Veranstaltungen bis zum Jahresende geplant: alles abgesagt.

Um die Kultur jedoch nicht vollends den Bach heruntergehen zu lassen, das Haus zu beleben und wenigstens ein paar Euro fürs Haus und die Künstler zu generieren, haben sie sich entschlossen, zumindest drei der für den Herbst geplanten Konzerte zu spielen. Und zwar als eine Art Festival, alle an einem Tag. So treten denn am Samstag, 19. September, drei Bands auf die Bühne der großen Gießhalle, denen es trotz Corona möglich ist, überhaupt anzureisen und aufzutreten.