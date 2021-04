Bildung : Kleine Feier für große Leistungen am Gymnasium Saarburg

Saarburg Das Gymnasium Saarburg hat den Abitur-Jahrgang 2021 verabschiedet. Drei der 100 Absolventen wurden für einen Notendurchschnitt von 1,0 ausgezeichnet. Aber es sind auch weitere herausragende Leistungen gewürdigt worden.

Das Abibac, der deutsch-französische Doppelabschluss zur allgemeinen Hochschulreife, wurde in diesem Jahr an folgende zehn Schülerinnen und Schüler vergeben: Marie Boesen, Sarah El Asmar, Jannik Gerardy, Heulwen Morgan, Egon Müller, Fabio Ruzzene, Lea Schneider (Mention, trés bien), Jean-Luca Troian, Johanna Wagner und Marie Wientjes (Mention, trés bien).

Der Förderverein des Gymnasiums Saarburg stellte Preise zur Verfügung, die an Jonathan Heinz, Franziska Schommer und Noah Britten für herausragende Leistungen in den beiden Teilen der Abiturprüfung verliehen wurden, an Marie Wientjes, Daniel Harings, Maria Biwersi für besondere Leistungen im schriftlichen Abitur und an Lukas Burg, Elisa Walter, Heulwen Morgan, Johanna Wagner, Marlene Engel, Marvin Gläsner für besondere Leistungen im mündlichen Abitur.