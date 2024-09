Projekt in Bau ABO Energy verkauft Windpark Zerfer Schneeberg

Der Wiesbadener Projektentwickler Abo Energy (vorher Abo Wind) hat den rheinland-pfälzischen Windpark Zerfer Schneeberg an den österreichischen Energieversorger illwerke vkw mit Sitz in Bregenz verkauft. Die fünf Nordex-Anlagen (Nabenhöhe von 164 und 149 Metern) mit je 5,7 Megawatt sind derzeit im Bau und sollen im Frühjahr 2025 ans Netz gehen. Ende 2023 hat ABO Energy in der Gemeinde Zerf bereits einen Solarpark ans Netz gebracht.