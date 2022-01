Meinung : Abriss bietet Chancen für die Konzer Innenstadt

Konz Warum eine freie Fläche in der Konzer Innenstadt große Möglichkeiten bieten kann.

Die Konzer Innenstadt – wenn man sie so nennen mag – wurde aus dem Boden gestampft, nachdem die Maschinenbaufirma Zettelmeyer den Platz verlassen hat. Das Saar-Mosel-Zentrum, gewiss keine architektonische Höchstleistung und eher ein funktionaler Block, bietet nun Platz für einen wichtigen Nahversorger und weitere kleine Läden. Hinzu kommen die Schillerarkaden, in denen es derzeit auch Leerstände gibt. Wenn dann eine Fläche im Zentrum frei wird – wie in der Lessing­straße – wächst die Hoffnung. Denn jede freie Fläche birgt das Potenzial, sich auch positiv auf das gesamte – teils triste – Umfeld auszuwirken.