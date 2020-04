Corona-Krise : Veranstaltungen des Kulturfahrplans abgesagt

Konz Aufgrund der aktuellen Situation und im Hinblick auf die Gesundheit aller Besucher werden die Veranstaltungen des Kulturfahrplans der Stadt Konz bis Ende Mai 2020 abgesagt. Folgende Veranstaltungen, die im Festsaal des Klosters Konz-Karthaus stattfinden sollten, sind hiervon betroffen:

Des Weiteren muss auch die Veranstaltung Unplugged, Wine & Dine am 2. Mai auf dem Weingut Claus Piedmont abgesagt werden. Für diese Veranstaltung gibt es bereits einen Nachholtermin. Das Event wird am Freitag, 30. April 2021, nachgeholt. Alle bereits erworbenen Karten behalten hierfür ihre Gültigkeit. Die Karten können aber auch zurückgegeben werden. Und zwar per E-Mail an kultur@konz.de mit Angabe des jeweiligen Namens und der Bankverbindung.