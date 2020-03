Corona-Krise : Absage von Versammlung

Osburg Mitgliederversammlung und Hegeschau der Rotwild-Hegegemeinschaft Osburg-Saar am Samstag, 28. März, in Mandern in der Siebenbornhalle sind wegen der Corona-Krise abgesagt.



