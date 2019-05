Asyl : Abschiebung durchkreuzt Hochzeitspläne

Konz Ahmed Ansari war eine wichtige Arbeitskraft bei Reifen Kiefer in Konz mit unbefristetem Arbeitsvertrag und guten Deutschkenntnissen. Demnächst wollte er eine Polin heiraten. Doch vergangene Woche (Di, 14.5.) ist er abgeschoben worden.

Die Abschiebung von Ahmed Ansari vergangene Woche Dienstag ging schnell über die Bühne. Sein Chef, Michael Kiefer, Geschäftsführer von Reifen Kiefer, sagt: „Vier Polizisten und eine Frau von der Kreisverwaltung sind zu dem Flüchtlingswohnheim, in dem er immer noch gelebt hat, gekommen und haben ihn aufgefordert, seine Sachen zu packen.“ Er sei nach Frankfurt zum Flughafen gebracht worden. Am Folgetag habe er sich schon aus der pakistanischen Hauptstadt Islamabad gemeldet.

Arbeitgeber in Nöten Die Abschiebung kam für Ansari und seinen Chef überraschend. Der Pakistani war zwar ausreisepflichtig, da sein Asylantrag abgelehnt worden war. Doch Kiefer meint: „Er hat Anfang Mai das Aufgebot für seine Hochzeit bestellt. Wir sind davon ausgegangen, dass das die Sache verzögert.“ Ansari wolle eine Polin heiraten. Die beiden hätten sich im Betrieb kennengelernt. Als Ehemann einer EU-Bürgerin hätte Ansari in Deutschland bleiben können. Nun sei die Frau wie vor den Kopf geschlagen.

Doch die Sache mit dem Aufgebot war ein Irrglaube. Das gibt es heute nicht mehr. An die Stelle tritt die verbindliche Anmeldung zur Eheschließung. Und die war Ansari noch nicht möglich, weil Papiere fehlten. Nun sagt Kiefer: „Die Abschiebung hat mich stinksauer gemacht und deprimiert. Mir fehlt das behördliche Augenmaß. Am Ende geht es um einen Menschen.“ Er kenne Ansari seit zwei Jahren, sei mit ihm beim Rechtsanwalt und den Behörden gewesen. Kiefer: „Wir sind froh, dass wir ihn und die anderen haben.“

Der Unternehmer spricht davon, dass ihn die Vollbeschäftigung in regelrechte „Nöte“ gestürzt habe. „Wir müssen auf jede verfügbare Arbeitskraft zurückgreifen“, sagt er. In Stoßzeiten habe er bis zu 17 Arbeitskräfte mit Asylstatus beschäftigt gehabt. Das habe gut funktioniert. Ahmed Ansari gehört bei Reifen Kiefer zu den besten Mitarbeitern. Der 25-Jährige hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag, Kiefer führt ihn derzeit als beurlaubt. Der Reifenhändler sagt: „Er hat sich in zwei Jahren hochgearbeitet zum stellvertretenden Schichtdienstleiter. Im Herbst wird er hinten und vorne fehlen. So schnell kann ich niemanden anlernen.“