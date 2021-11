Konzert : Klezmer-Musik stiftet Verständigung

Haben Spaß an der Klezmer-Klarinetten-Improvisation: Helmut Eisel, Mia Lohscheller und Sebastian Volz am Piano. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg Das Abschlusskonzert zur Saarburger Ausstellung über die Juden-Deportation zeigt das Engagement der Jugend in der Region.

(DT) Es war eine Ausstellung, die unter die Haut ging. In der Saarburger Kulturgießerei gab es während der vergangenen drei Wochen Dokumente und Fotos zu sehen, die das Grauen der Deportation von mehr als 500 Juden aus der Region im Jahr 1942 anschaulich gemacht haben (der TV berichtete). Auch viele Jugendliche haben sich mit ihren Schulklassen von der Kuratorin Dr. Pascale Eberhard in diese Zeit mitnehmen lassen und waren nachhaltig bewegt.

Rund zwei Dutzend dieser Schülerinnen und Schüler haben dann am Mittwochabend vor 100 Zuschauern einen versöhnlichen musikalischen Ausstellungs-Abschluss in der Saarburger Laurentiuskirche gefeiert. „Es war echt krass, das zu sehen, hoffentlich passiert so etwas nie wieder“, sagt einer der jungen Musiker kurz vor dem Konzert mit Helmut Eisel. Eisel ist einer der führenden deutschen Interpreten jüdischer Klezmer-Musik und hat das Projekt „Meet Klezmer“ musikalisch geleitet. Mit seiner Klarinette entführt er die Zuhörer virtuos in eine Welt, die mal voller Trauer und Sehnsucht, mal überbordend freudig ist. Die Musiker rekrutieren sich aus dem Jugendorchester der Musikvereine Wawern, Wiltingen und Ockfen unter der Leitung von Wolfgang Grün. Dazu kommen Schülerinnen und Schüler des Saarburger Gymnasiums mit Nadja Kohnen. Das in Workshops mit Helmut Eisel und Proben mit seinem kongenialen Pianisten Sebastian Voltz erarbeitete Ergebnis kann sich hören lassen. Das Konzert besticht durch viel Enthusiasmus und Können. Die 13-jährige Mia Lohscheller ist als Solo-Klarinettistin eigens aus Konz angereist, ihr Talent war von Eisel bei einem Konzert entdeckt worden. Nun improvisieren sie gemeinsam zu Klezmer-Klängen, mal die Klarinetten, mal das Piano, mal beide mit dem Schlagzeug. „Zu improvisieren ist eine ganz schöne Herausforderung, die alle toll gemeistert haben“, sagt Helmut Eisel stolz. Zudem übe das Spiel in einem Orchester den Zusammenhalt, das gegenseitige Vertrauen, die Wertschätzung und Achtung voreinander. Eisel: „All diese Eigenschaften hatten die Nazi-Verbrecher nicht.“ „Die Klezmer-Musik und die Probenarbeit haben viel Spaß gemacht, die Ausstellung hat mir nochmal die Augen geöffnet“, sagt eine der jungen Musikerinnen.