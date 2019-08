Freizeit : Abschlussparty des Lesesommers

Konz Der Lesesommer 2019 neigt sich dem Ende zu. Auch die Stadtbibliothek Konz beteiligt sich erneut an der landesweiten Leseförderaktion. Der Lesesommer ist am 17. Juni gestartet und endet am Freitag, 16. Augiust.

