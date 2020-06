Bildung : Mit ihrem Video überzeugt Anna die Juroren

Mit ihrem Beitrag hat sie es ins Bundesfinale von Jugend präsentiert geschafft: Anna Düpre aus der Klasse 8c vom Gymnasium Hermeskeil. Foto: C. Kiefer und S. Thomaschewski

Hermeskeil Die Schülerin untersucht die „Alterung menschlicher Knochen im All“ und sichert sich so den Einzug ins Bundesfinale.

Warum altern die Knochen des Menschen im All? Anna Düpre aus der Klasse 8c vom Gymnasium Hermeskeil hat diesen naturwissenschaftlichen Sachverhalt in einem dreiminütigen Bewerbungsvideo für den Präsentationswettbewerb „Jugend präsentiert“ auf beeindruckende Art und Weise erklärt, und sich damit für das Bundesfinale 2020 in Berlin qualifiziert.