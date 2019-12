Konzerte : Chöre singen zum Advent in Wasserliesch und Grevenmacher

In den Pfarrkirchen St. Laurent in Grevenmacher (Foto) und St. Aper in Wasserliesch finden am Samstag und am Sonntag Gemeinschaftskonzerte der beiden Chöre aus den Orten mit den MoselMozartMusikern statt. Foto: Jürgen Boie

Wasserliesch/Grevenmacher Rund 55 Sänger und knapp 20 Instrumentalisten werden am Wochenende in Wasserliesch und Grevenmacher für einen Ohrenschmaus zum Advent sorgen.

(jbo) Der Kirchenchor St. Aper aus Wasserliesch und die Chorale Municipale Grevenmacher präsentieren unter dem Titel „Christmas – The very best time“ gemeinsam mit den MoselMozartMusikern unter der Leitung von Martin Elmquist und Bernd Uehlein unter anderem Werke von John Rutter, Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann. Wenn am Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr die ersten Klänge von Zoltàn Kodàlys „Veni, veni Emmanuel“ das Publikum in der Wasserliescher Pfarrkirche St. Aper anrühren, dann liegen rund vier Monate intensiver Probenarbeit hinter den Musikern und Sängern aus Wasserliesch und Grevenmacher. Zum zweiten Mal präsentieren dann Bernd Uehlein, der an der Obermosel als Kirchenmusiker jedes Wochenende für die musikalische Begleitung bei den Gottesdiensten in der Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel sorgt, und Martin Elmquist, Chorleiter der Chorale Municipale Grevenmacher und Chef der MoselMozartMusiker, ein attraktives Gemeinschaftsprogramm mit adventlicher und damit vorweihnachtlicher Musik. Höhepunkte in dem Programm, das neben Vokalmusik auch zwei Instrumentalwerke enthält, werden sicherlich die Kantate „Machet die Tore weit“ von Georg Philipp Telemann und der „Psalm 150“ von César Franck sein. Daneben werden auch moderne, komplexe und trotzdem mit eingängigen, schwelgerischen Melodien versehene Lieder zeitgenössischer Komponisten wie John Rutter oder des Ehepaars Susan und Lee Dengler erklingen. „Insgesamt gut 60 Minuten werden wir alles geben, um unserem Publikum eine schöne Zeit zu schenken“, sagt Bernd Uehlein.Wer mitfeiern will: Nach dem Konzert in Grevenmacher am Sonntag, 15. Dezember, 20 Uhr, in der Pfarrkirche St. Laurent, lädt die Chorale Municipalezu einem Empfang ins nahegelegene Centre Culturel ein.