Adventskonzert in Wawern : Balladen stimmen aufs Weihnachtsfest ein

Wawern Die Heimatmusikanten Wawern haben mit viel Gefühl ihr Adventskonzert in St. Sebastian gestaltet. 44 Musiker und Sänger beteiligten sich. Außerdem gab es eine Premiere.

Mit Balladen in die Weihnachtszeit – so lautete das Motto des Adventskonzerts, das die Heimatmusikanten Wawern am vergangenen Wochenende in der Pfarrkirche Sankt Sebastian gaben.