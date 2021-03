Baustellenverkehr : Gesperrte Hauptstraße in Konz-Karthaus erzeugt Ärger auf Ausweichrouten

Risse, tief liegende Kanaldeckel und zu viel Verkehr: Merhere Anlieger des Parallwegs in Konz klagen über die Zustände in ihrer Straße. Foto: Ursula Burkhardt

Konz Anlieger in Karthaus klagen über Durchgangsverkehr in kleinen Nebenstraßen. Die Stadt Konz vertröstet sie auf das Ende der Bauarbeiten. Die Polizei sieht keinen Handlungsbedarf.

Von Christian Kremer

Es ist Montagmorgen. Vor-Ort-Termin im Konzer Viertel Karthaus. Eine Frau stoppt ihren Wagen neben Ursula und Bernd Burkhardt im Parallelweg. Durchs offene Fenster fragt sie: „Morgen! Darf ich Sie etwas fragen? Komme ich hier irgendwie zu diesem Kreisel mit dem Donut?“ Die Frau meint den Kreisel an der Konzer Saar-Brücke, der etwa 1,5 Kilometer entfernt von der Anliegerstraße in Karthaus liegt und der sowohl über die K 134 als auch über die B 51 erreicht werden kann. Ursula Burkhardt antwortet: „Ja, wenn Sie hier immer geradeaus fahren.“ Dabei zeigt sie in Richtung der Konzer Innenstadt. Damit sind die Burkhardts, Anwohner des Parallelwegs, mitten im Thema: unnötiger Durchgangsverkehr in ihrer Anliegerstraße.

Info Einschätzung der Polizeiwache Konz Gerd Herrig, Leiter der Polizeiwache in Konz, kennt die Klagen der Anlieger im Parallelweg seit 2017 – als es keine Sperrung gab. Die derzeitige Umleitung sei laut der Straßenverkehrsbehörde der VG Konz vom 11. Januar bis zum 30. Juni eingeplant. „Die Verkehrszahlen dürften sich auf den Umleitungsstrecken leicht erhöht haben, allerdings sind diese Strecken auch für Ortskundige alternativlos“, sagt Herrig. „Es gibt in Karthaus derzeit nur eine Verkehrsbeschränkung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen aus Richtung Granastraße kommend ab Einfahrt in die Karthäuser Straße, wobei auch hier der Anliegerverkehr ausgenommen ist.“ In Bezug auf Verkehrsunfälle sei der Parallelweg aus polizeilicher Sicht unauffällig. 2019 gab es gar keinen Unfall, 2020 hat die Polizei zwei Parkunfälle registriert. „In den letzten Jahren gab es dort keine Geschwindigkeitsunfälle“, betont Herrig. In der ersten Februar-Woche habe die Polizei an vier Tagen morgens zur Berufsverkehrszeit von 7.30 bis 10 Uhr den Verkehr im Parallelweg überwacht. „Am 15. Februar haben wir im Berufsverkehr morgens und nachmittags zwei Laser-Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt“, sagat Herrig. „Darüber hinaus wird dieser Bereich im Rahmen der Streifenfahrten mit überwacht.“ An allen Kontrolltagen sei ein eher geringes Verkehrsaufkommen festgestellt worden. In zwei etwa einstündigen Geschwindigkeitskontrollen im Berufsverkehr seien insgesamt 119 Fahrzeuge gemessen worden. „Das entspricht ungefähr einem Fahrzeug pro Minute“, sagt Herrig. Das schnellste gemessene Fahrzeug fuhr laut dem Polizisten 42 Kilometer pro Stunde. Das Fazit der Polizei: Im Parallelweg gibt es weder rasende Fahrzeuge noch unzulässigen Schwerverkehr. Diese Beurteilung sei den Beschwerdeführern am 16. Februar zugeschickt worden.



Die Situation Eigentlich ist es klar, wie der Verkehr in Karthaus rollen soll: über die Trierer, Karthäuser, und Brunostraße. Das ist die alte B 51 und heutige Hauptstraße des Konzer Viertels, die sich kilometerlang und schnurgerade durch Karthaus zieht. Als irgendwann die Umgehungsstraße, die heutige B 51, dazukam, verlagerte sich wenigstens ein Großteil des Durchgangsverkehrs. Allerdings ist die Hauptstraße immer noch recht viel befahren. So blieb es viele Jahre – bis die Verantwortlichen in der Stadt Konz entschieden, die komplette Straße in mehreren Abschnitten neu zu gestalten. Seit 2014 kommt es deshalb immer wieder zu abschnittsweisen (Voll-)Sperrungen – derzeit, im finalen Bauabschnitt, gestalten Arbeiter den Platz an der Evangelischen Kirche um. Der Verkehr rollt deshalb mal wieder monatelang durch Nebenstraßen. Wahrscheinlich bleibt die Hauptstraße bis zum Abschluss der Bauarbeiten im Herbst gesperrt.



Betroffene Nebenstraßen Die Sperrung führt zu Unmut bei den Anliegern. Betroffen sind einerseits die Römerstraße, die teilweise als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen ist, und auf der anderen Seite der Hauptstraße der Parallelweg, eine Anliegerstraße mit Tempo 30, über den zum Beispiel der Bus umgeleitet wird. Beide Straßen sind definitiv nicht für schwere Fahrzeuge ausgebaut, trotzdem kommt es immer wieder dazu, dass sich Lastwagen in die Wohnstraßen verirren. Besonders extrem war diese Situation während der mehrtägigen Vollsperrung während des ersten Bauabschnitts an der B 51, wo zurzeit der Möbel-Martin-Kreisel vergrößert wird.

Was die Anlieger sagen Im Parallelweg haben sich wegen der Widrigkeiten nun mehrere Anlieger zusammengetan. Sie weisen offensiv auf die Missstände in ihrer Straße hin. Tiefe Risse, Schlaglöcher und im Asphalt versenkte Gullideckel, die laut knallen, sobald ein Fahrzeug drüber fährt. Ursula und Bernd Burkhardt erklären die Situation: „Viele benutzen den Parallelweg, seitdem die Hauptstraße mit den Fahrbahnverengungen zur Geschwindigkeitsbegrenzung ausgebaut wurde, weil sie hier schneller durchkommen zur Arbeit oder zur Schule und zum Kindergarten.“ Die Situation habe sich verschärft, seitdem die Hauptstraße im Zuge der Bauarbeiten an der Evangelischen Kirche gesperrt sei.

„Ganz brutal hat sich die Situation durch die Sperrung vom Möbel-Martin-Kreisel verschärft, weil da ein Schwerverkehr durchgegangen ist, der hier gar nichts zu suchen hat“, sagt Burkhardt. Den Fahrern könne man jedoch keinen Vorwurf machen, weil diese durch ihr Navigationsgerät dorthin gelotst worden seien.

Andere Anlieger pflichten den Burkhardts bei, Heribert Jonas zum Beispiel. Der 83-Jährige lebt seit 61 Jahren im Parallelweg. „Die Verkehrsdichte hat zugenommen“, sagt er. „Die Durchfahrerei ist eine Belastung für die Anlieger.“ Einmal habe er beobachtet, wie sich ein LKW festgefahren habe. „Da musste jemand sein Auto wegfahren“, sagt Jonas. Seine Befürchtung ist, dass die Straße durch den zusätzlichen Verkehr schwer beschädigt wird, und die Anwohner müssen nachher zahlen: „Der Straßenunterbau ist nicht für die Belastung ausgebaut.“

Berthold Grundhöfer (66 Jahre) sagt: „Der Verkehr ist erheblich stärker geworden. Das kann jeder bestätigen.“ Wegen der Umleitung sei der Parallelweg eine regelrechte Rennstrecke geworden. „Wir trauen uns gar nicht mehr auf den Bürgersteig mit unserem Enkel“, sagt Grundhöfer. „LKW und Busse nutzen den Bürgersteig mit.“ Und: „Das Geklappere hier ist ganz schlimm. Das macht einen morgens um 5 Uhr wach trotz geschlossenen Fensters.“ Eine weitere 68-jährige Anliegerin erklärt im Gespräch mit dem TV: „Manchmal hat man Angst, rückwärts aus der Einfahrt rauszufahren.“



Reaktion der Stadt Konz Die Anfrage zu den Anwohnerbeschwerden über den Parallelweg in Karthaus beantwortet Johannes Tittel, Pressesprecher der Stadt. „Aufgrund der bei uns eingehenden Beschwerden über den störenden Durchgangsverkehr im Parallelweg wird regelmäßig die Polizei in Kenntnis gesetzt“, führt Tittel aus. Die von den Beschwerdeführern geschilderte Verkehrssituation „rasender Fahrzeuge“ könne objektiv nicht bestätigt werden. Zuletzt habe die Polizei den Parallelweg in der ersten Februar-Woche an mehreren Tagen überwacht (siehe Info).

Zum von den Anliegern beschriebenen schlechten Zustand der Straße sagt Tittel: „Der Verwaltung sind grundsätzlich die Straßenzustandsmerkmale der Gemeindestraßen bekannt.“ 2020 habe ein ein externes Fachbüro den Zustand des Parallelwegs und weiterer Straßen erfasst. Die Oberfläche des Parallelwegs zeige, dass die Stadt regelmäßig Unterhaltungsmaßnahmen machen lasse und einen verkehrssicheren Zustand sicherstelle. „Gleichwohl ist die letztmalige grundlegende Herstellung des Parallelweges über 50 Jahre her“, führt der Verwaltungssprecher weiter aus. „Somit ist unter Berücksichtigung der Lebenszyklusbetrachtung von Verkehrswegen der Straßenzug mittelfristig erneuerungsbedürftig.“

