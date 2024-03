Radweg Konz-Könen „Die Behörden lassen uns im Stich“: Freilaufende Hunde sorgen für Ärger an der Saar

Auch Radwege gehören zu Wohngebieten, in denen Hunde angeleint sein müssen. So sieht es die „Gefahrenabwehrordnung“ der Stadt Konz vor – und befindet sich damit in Einklang mit der gängigen Rechtsprechung in Rheinland-Pfalz. Dass der Radweg zwischen der Saarmündung, dem ehemaligen Campingplatz Horsch und der Straße im Pferdegarten zur Ortslage gehört, wird die Stadt laut Verwaltung jetzt noch einmal durch entsprechende Schilder kenntlich machen – obwohl der Umstand, dass Hunde am Saar-Radweg angeleint werden müssen, bei Hundehaltern eigentlich bekannt sein müsste.