Arbeitskampf Ärztestreik: Saarburger Krankenhaus betroffen

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ruft Ärzte an kommunalen Krankenhäusern für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik auf. In Rheinland-Pfalz sind davon zwölf Kliniken betroffen – darunter auch das Krankenhaus in Saarburg. Es ist die einzige Klinik in kommunaler Trägerschaft in der Region. Träger des Saarburger Krankenhauses ist der Kreis Trier-Saarburg. Um den Betrieb sicherzustellen, wurde das Krankenhaus in den vergangenen Jahren mit etwa 40 Millionen Euro aus dem Haushalt des Kreises unterstützt. Anfang des Jahres ist das Trierer Brüderkrankenhaus in die Klinik eingestiegen und hat die Geschäftsführung übernommen.