Patientenversorgung ist gesichert Ärztestreik: Saarburger Krankenhaus laut Verwaltungsdirektor nicht betroffen

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ruft Ärzte an kommunalen Krankenhäusern für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik auf. In Rheinland-Pfalz könnten davon zwölf Kliniken betroffen sein – darunter auch das Krankenhaus in Saarburg, es ist die einzige Klinik in kommunaler Trägerschaft in der Region. Träger des Saarburger Krankenhauses ist der Kreis Trier-Saarburg.