Die Häuser in der Bachstraße 4 und 5 in Tawern sollen bald abgerissen werden. An der Stelle plant die Firma BRW aus Perl, insgesamt drei neue Wohnhäuser zu bauen: eines an der Straße – mit Arztpraxis und Apotheke – und zwei weitere Wohngebäude im hinteren Bereich. Foto: Boie Jürgen