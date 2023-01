Kriminalität : Straftaten im Umfeld der Afa Hermeskeil: Das sagt die Polizei zu aktuellen Entwicklungen

Wie sehr beschäftigen Straftaten im Umfeld der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) Hermeskeil eigentlich die Polizei vor Ort? Der Trierische Volksfreund hat vor dem Hintergrund zweier Vorfälle aus dem vergangenen Jahr nachgefragt. Foto: TV/Marion Maier

Hermeskeil Zwei Messerangriffe mit Bezug zur Afa Hermeskeil gab es im vergangenen Jahr. Den Stadtrat beschäftigte zuletzt die hohe Bewohnerzahl von 1500. Deutet sich hier ein Anstieg von Straf- und Gewalttaten im Umfeld der Einrichtung an? Die Polizei macht dazu klare Aussagen, der Betreiber verweist auf präventive Aktionen.

Nach Deutschland kommen zurzeit so viele Geflüchtete wie seit Jahren nicht mehr – auch infolge des Krieges in der Ukraine. In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) in Hermeskeil macht sich das dadurch bemerkbar, dass die mit dem Land vereinbarte Höchstbelegungszahl von 1000 Bewohnern seit Oktober überschritten wird. Mehr als 1500 Menschen lebten dort zuletzt.

Im Hermeskeiler Stadtrat war deshalb Mitte November von einer „angespannten Situation“ die Rede (wir berichteten). Im Dezember sorgten zwei Vorfälle im Afa-Umfeld für öffentliches Aufsehen, bei denen Menschen durch Messer verletzt wurden. Zum Einen verurteilte das Landgericht Trier zwei frühere Afa-Bewohner zu Haftstrafen, weil sie im März 2022 an einem Streit beteiligt waren, bei dem ein Mitbewohner eine gefährliche Stichverletzung erlitt. Im zweiten Fall wird ein Afa-Bewohner verdächtigt, nachts in Hermeskeil einen Zeitungszusteller in den Rücken gestochen zu haben. Die Ermittlungen hierzu laufen noch (siehe Info).

Der Volksfreund hat diese Ereignisse zum Anlass genommen, beim Land als Betreiber und bei der Polizei nachzufragen, wie die Lage in der Afa derzeit eingeschätzt wird: Wie haben sich Straf- und Gewalttaten im Umfeld der Einrichtung zuletzt entwickelt? Hat die starke Belegung darauf Einfluss? Und was wird vor Ort getan, um Konflikten vorzubeugen?

Polizei: Gesamtlage in der Afa Hermeskeil betriebsam, aber unauffällig

Die Anfrage des TV an die Polizeiinspektion Hermeskeil beantwortet die Pressestelle des Trierer Präsidiums. Von dort heißt es: „Aus polizeilicher Sicht ist die derzeitige Gesamtlage in der Afa Hermeskeil, auch bei hoher Auslastung, zwar ‚betriebsam‘, aber unaufgeregt und unauffällig.“ Dies gelte grundsätzlich auch für das Umfeld der Einrichtung. Hauptaufgabe der Ermittlungsgruppen Migration in der Afa seien das Bearbeiten ausländerrechtlicher Straftaten sowie Vollzugshilfe für die Ausländerbehörden. Häufungen polizeilicher Einsätze gebe es bislang nicht: „Aktuell zeichnet sich sogar eher eine rückläufige Tendenz ab“, teilt die Pressestelle mit.

Gefragt nach der konkreten Entwicklung von Straftaten, die in Hermeskeil Afa-Bewohnern zuzuordnen sind, verweist die Polizei auf die noch nicht abgeschlossene Kriminalstatistik für 2022. „Belastbare Angaben“ seien derzeit nicht möglich. Jedoch gebe es „aktuell keine Hinweise auf eine signifikante Steigerung“. Bei den beiden Messerattacken im Vorjahr dürfte es sich nach Einschätzung der Polizei „um Einzelfälle handeln, die aufgrund ihrer individuellen Tragweite natürlich aus der üblichen Alltagskriminalität herausragen“.

Statistik registriert seit 2016 mehr Ladendiebstähle und Sachbeschädigungen

Im Sommer 2021 hatte die Polizei Hermeskeil auf TV-Anfrage mitgeteilt, dass in den vergangenen fünf Jahren die Zahl der von Afa-Bewohnern verübten Ladendiebstähle (12 auf 67 Fälle), Sachbeschädigungen (1 auf 10) und Körperverletzungen (5 auf 13 Fälle) gestiegen sei (wir berichteten). Schwerwiegendere Delikte seien jedoch die Ausnahme. Ein größeres Problem waren 2020 ohne Grund ausgelöste Feueralarme in der Afa, die die Polizei auf die „besondere Drucksituation“ zurückführte, als die Afa zeitweise komplett unter Corona-Quarantäne stand.

Polizei: Enger Austausch vor Ort hilft bei Problemerkennung

Zur aktuellen Situation in Hermeskeil heißt es, die Polizei und die Ermittlungsgruppe Migration in der Afa stünden im „engen Austausch“ mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier als zuständiger Behörde und den sozialen Dienstleistern vor Ort. So könne man „zeitnah Entwicklungen erkennen“ und „gemeinsame Bewältigungsstrategien“ entwickeln.

Was in der Afa zum Schutz vor Gewalt passiert

Laut ADD leben derzeit 1487 Bewohner in der Afa Hermeskeil, anteilsmäßig am stärksten vertreten waren zuletzt Menschen aus Syrien, Afghanistan, der Türkei und Pakistan. Angesprochen auf die aktuelle Stimmungslage in der Einrichtung erklärt die Behörde, man habe „langjährige Erfahrung mit der Unterbringung von Menschen verschiedener kultureller Herkunft in einer Gemeinschaftsunterkunft“. So gebe es in den Afas des Landes „einheitliche Gewaltschutzstandards“ und etwa ausreichend Räume, um „individuelle Schutzgruppen“ separat unterzubringen.

Info Verletzter Zeitungsbote: Ermittlungen dauern an Im Zusammenhang mit dem Messerangriff auf einen 19-jährigen Zeitungszusteller am 10. Dezember in Hermeskeil dauern die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zum Motiv weiter an. Auf TV-Nachfrage teilt der Trierer Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen mit, dass dazu derzeit kein neuer Sachstand mitgeteilt werden könne. Der 19-Jährige war nachts an einer Tankstelle in der Trierer Straße in den Rücken gestochen worden und musste im Krankenhaus genäht werden. Eine Polizeistreife hatte den Verletzten entdeckt und kurz darauf in Tatortnähe einen 24-Jährigen festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen ehemaligen Bewohner der Afa Hermeskeil, gegen den nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt wird. Auf eine Nachfrage am 13. Dezember hatte Fritzen mitgeteilt, der Tat sei womöglich eine „verbale Auseinandersetzung“ vorausgegangen, zu der aber Einzelheiten noch zu ermitteln seien.

Zur Gewaltprävention dienten Angebote der Begleitung, Beratung und Beschäftigung der Bewohner. Zudem biete der Sozialdienst in der Afa eine sozialpädagogische Begleitung an. Wichtig sei ein frühzeitiges Erkennen psychischer Belastungen und Erkrankungen, die ein großer Teil der Geflüchteten „infolge des erlebten Kriegs- oder Fluchtgeschehens“ entwickle. Das Land baue daher zurzeit ein Screening zur Identifikation psychischer Belastungen auf. Parallel dazu wurden laut ADD „niedrigschwellige psychosoziale und psychotherapeutischen Angebote“ ausgebaut, um Betroffenen möglichst bald nach ihrer Ankunft zu helfen.