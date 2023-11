Erstes Treffen nach Resolution Gespräch zu Hermeskeiler Afa-Forderungen – Land will offenbar Container für 500 Flüchtlinge aufstellen

Wieder zurück zu einer „sozialverträglichen Unterbringung“ der Geflüchteten in Hermeskeil – so lautete im Kern die Forderung, die der Stadtrat am 18. Oktober per Resolution an die Landesregierung sandte. In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) sollten nicht mehr als 1000 Menschen untergebracht werden – seit Oktober 2022 war die Zahl zwischenzeitlich auf über 1600 gestiegen (wir berichteten). Das Integrationsministerium in Mainz hatte auf die Forderungen hin Gesprächen zugesagt. Vor Kurzem nun gab es ein erstes Treffen in Hermeskeil. Über Inhalte und Ergebnisse informierte Stadtbürgermeisterin Lena Weber (SPD) am Montagabend im Stadtrat. Die Bewertung des Erreichten ging dabei weit auseinander.