Gottesdient im Hermeskeiler Klösterchen : Afrikanisches Essen und Messe für guten Zweck

Hermeskeil Ein Afrika-Gottesdienst wird am Sonntag, 15. März, 18 Uhr, in der Kirche des Franziskanerinnenklosters in Hermeskeil gefeiert. Zelebriert wird die Messe von Dr. Ohajuobodo Oko, der seine Wurzeln in Nigeria hat.



