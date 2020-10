Kommunalpolitik : Agri-Solarpark Kell am See wird im Ortsgemeinderat vorgestellt

Kell am See Der Ortsgemeinderat Kell am See befasst sich am Donnerstag, 29. Oktober, mit folgenden Themen: die Vorstellung einer geplanten Agri-Solarpark Kell am See Anlage, die Auftragsvergabe der Vorbeurteilung der Luftqualität im Luftkurort Kell am See und mit Bauangelegenheiten.