Musik : Akkordeonklänge in der Kulturgießerei

Akkordeons und Gitarren in der Kulturgießerei SAARBURG (doth) In der Halle der ehemaligen Saarburger Glockengießerei Mabilon haben vier Ausnahmemusiker ihr Können gezeigt: Der bekannte Liedermacher Marcel Adam hat sich mit Christian Conrad (Gitarren, Mandoline, Bass) und den beiden Akkordeonvirtuosen Christian Di Fantauzzi und Vincent Carduccio zusammengetan. Das brachte ungewöhnliche Klänge ins historische Gemäuer, was die gut 100 Zuhörer freute. Marcel Adam spielte mit seinen Freunden neue Stücke von seiner jüngsten CD, aber auch bekannte Chansons und Balladen, von Edith Piaf, Charles Aznavour, über Jacques Brel bis zu ?Der Clown? von Heinz Rühmann. Beim berühmten Hallelujah von Leonard Cohen summten alle mit. Es war ein fröhliches, aber auch ein melancholisches und nachdenkliches Konzert. Foto: Herbert Thormeyer. Foto: Herbert Thormeyer