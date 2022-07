Open-Air-Konzert : Die Menschen bei Günther Jauch – Günther Jauch bei den Menschen

Kanzem „Von Othegraven rockt“ mit der Band Akku Stikk lockte am Freitag 1000 Gäste in das Saar-Weingut des prominenten Showmasters und Moderators Günther Jauch in Kanzem.

Günther Jauch, Weingutsbesitzer in Kanzem und einer der wohl beliebtesten – wenn nicht der beliebteste deutsche Fernsehmoderator überhaupt – hatte in sein Anwesen an der Saar eingeladen – und die Massen kamen (in allen Altersklassen): Mindestens 1000 Besucher waren es, die am Freitag das musikalisch-oenologische Spektakel „Von Othegraven rockt“ miterleben wollten. „Sponsor“, definitiv nicht mit dem Veranstalter abgesprochen, die Deutsche Bahn: Mit dem 9-Euro-Ticket angereist, bot sich die Möglichkeit, ein Schlückchen ausgezeichneten Weines mehr zu genießen. Selten zuvor dürfte der kleine Bahnhaltepunkt so einen Ansturm erlebt haben. Ein kurzer Fußweg – schon war man „bei Günther Jauch“ in der Weinstraße 1. „Das ist doch toll“, meinte eine Frau aus der Menschenmenge.

Gastgeber Günther Jauch bei „Von Othegraven rockt“ in Kanzem. Foto: LH

Ambiente und Drumherum einladend „hoch 3“: Tolles Wetter, kein glutheißer Tag – zum Wein probieren und genießen optimal. Zudem eine Open-Air-Location wie in einem „Old English Garden“.

Die Band Akku-Stikk – Mitglieder aus Trier, Trierweiler und Welsch­billig­-Träg – lieferte mit „Feel the Music“ nicht nur das Motto, sondern gleich das Programm mit. Eine Zeitreise durch 40 Jahre internationale Rockgeschichte mit Mitsing-Welthits aus jener Zeit. Kurz umschrieben „von Abba bis Zappa“: Kraftvoll, melodisch, nie ein Tinitus-Ohr heraufbeschwörend laut, jung, dynamisch und gradlinig – so das abwechslungsreiche Cover-Repertoire. Die Band überzeugte auf ganzer Linie. Deutschrock war auch dabei – und die Reminiszenz an heimatliche Gefilde wie die Leiendecker Bloas. Die „Muuselindijanao“ („Mosel-Indianer“) kommen auch an einem Nebenfluss sehr gut an. Viele im Publikum hielt es nicht mehr auf Stühlen, Bänken oder dem weichen Rasen.

Bilderbuch-Ambiente in Günther Jauchs Weingut beim Event „Von Othegraven rockt“ mit 1000 Besuchern. Foto: LH

Mit eigenen Sitzgelegenheiten habe man sich leicht verschätzt, gestand Jauch ein. Es sei dann aber nachgeordert worden beim Blick auf die heranströmenden Menschenmassen. Bei „Von Othegraven „rockt“ als Überschrift sei man auch nicht ausgegangen von „Von Othegraven sitzt“, stellte Jauch schmunzelnd fest. Auch das verriet der prominente Weingutsbesitzer: Auf Akku-Stikk sei er bei einem Besuch im Brunnenhof in Trier aufmerksam geworden. Da stand für ihn fest: Die Jungs sollten für seine Erstlings­veranstaltung verpflichtet werden.

Er zeigte sich dem Publikum als Mensch zum Anfassen, als einer von nebenan. Jauch ging immer wieder durch die Reihen und suchte das Gespräch. Eine Nähe, die gut ankam beim Publikum. Seine Ehefrau war sich nicht zu schade, mit anzupacken und Stoffkissen für Sitzgelegenheiten beizubringen: Es komme schon vor, dass er pro Monat eine ganze Woche in Kanzem verbringe, gab er Neugierigen bereitwillig Auskunft. Das Dorf dürfte ihm ans Herz gewachsen sein. Frühe Kinderjahre hat Günther Jauch in den Ferien stets an der Saar verbracht. Ohne diese familiäre Bindung wäre er womöglich auch nicht Weingutsbesitzer geworden: Familiäre Tradition – für Günther Jauch eine Verpflichtung, der er gerne nachkam.