Solidarität : Aktionen zum Welthospiztag im Hochwald

Das Ambulante Hospiz Hochwald bietet Beratung, Begleitung und Entlastung. Wenn jemand selbst oder ein ihm nahestehender Mensch schwer erkrankt ist, dann stellen sich sehr viele Fragen, es entstehen Sorgen, Ängste und Gefühle, die einen überwältigen und die man erst einmal nicht sortieren kann. Es tut gut, in solchen Situationen Anlaufstellen zu haben, bei denen man diese Fragen stellen, die Ängste ansprechen und Ruhe und Sicherheit (zurück)gewinnen kann. Das ambulante Hospiz Hochwald möchte solch eine Anlaufstelle sein, um die Betroffenen aufzufangen und so zu begleiten, wie sie es sich wünschen und vorstellen. Das ambulante Hospiz bietet: 1) Begleitung, Unterstützung und Entlastung im Alltag durch ausgebildete ehrenamtliche Hospizbegleiter, 2) Psychosoziale Beratung durch Hospizfachkräfte, 3) Fachliche Beratung und Vermittlung durch Hospizfachkräfte bei allen Fragen in schwerer Krankheit und am Lebensende, 4) Vernetzung zu anderen Diensten (unter anderem Pflegedienste, Psychologen, Seelsorger, SAPV, stationäre Hospize, Pflegestützpunkte), 5) Trauerbegleitung.

Die Angebote im Hochwald sollen keine Konkurrenz zu anderen Diensten sein, betonen die Verantwortlichen. „Sie sollen Angehörige und andere Dienste, z.B. ambulante Pflegedienste, ergänzen und unterstützen.“ Das Angebot ist kostenfrei und jedem zugänglich. Träger ist die Marienhaus Kliniken GmbH.