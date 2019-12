Spendenaktion : 5600 Euro schmücken „sozialen Weihnachtsbaum“

Saarburg Das Geld, das Besucher des Christkindlmarkts gespendet haben, kommt acht Saarburger Vereinen zugute.

Die Spendenaktion „Sozialer Weihnachtsbaum“ beim Saarburger Christkindlmarkt hat in diesem Jahr 5600 Euro eingenommen. Besucher des Marktes konnten eine Christbaumkugel für den guten Zweck erwerben und den „Sozialen Weihnachtsbaum“ damit schmücken.

Die Aktion wurde 2017 von der Stadt Saarburg, dem Saarburger Gewerbeverband und den Vereinen KG Hau Ruck und TuS Fortuna ins Leben gerufen, um den karitativen Charakter von Weihnachten wieder in den Mittelpunkt zu stellen.

Die begünstigen Vereine in diesem Jahr sind die Musikvereine Saarburg und Beurig (Jugendarbeit), die DPSG Pfadfinder St. Franziskus Saarburg-Beurig, die Kolpingsfamilie Beurig, der Förderverein der Kirche St. Laurentius, der Förderverein Voltigiersport des TuS Fortuna, der Verkehrs- und Verschönerungsverein und die Jugendarbeit des Jugendzentrums Saarburg.

Zwölf Vereine hatten sich an der Spendenaktion beteiligt und mit Projekten und Bastelaktionen den Verkauf angekurbelt, darunter eine musikalische Jukebox, ein Bauchladenverkauf, eine Tombola und verkleidete Walk-Acts. Im Vorfeld gestalteten Kinder in der Kinder- und Jugendkunstschule, in der Betreuung der Grundschule St. Laurentius und bei den Pfadfindern Christbaumkugeln zum Verkauf.