Wandern : Aktionsgruppe wandert in Wiltingen

Aktionsgruppe wandert in Wiltingen

Wiltingen (red) Die nächste Wanderung der „Aktionsgruppe Lebenslang lernen und aktiv Wissen weitergeben“ findet am Montag, 3. August, um 10 oder 14 Uhr (temperaturabhängig) über den Rundweg Wiltinger Höhenweg – Zappborn – Jungenwald statt.

Sie ist etwa zwölf Kilometer lang. Treff ist am Parkplatz Altarm Saar in Wiltingen.Gastwanderer sind willkommen. Weitere Informationen gibt es per Telefon unter 0171/644 6857.