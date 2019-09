Thalfang/Hermeskeil : Aktiv für den Hunsrückverein

Thalfang/Hermeskeil Für Freitag, 13. September, um 19 Uhr, lädt der Hunsrückverein zu einer Versammlung in den Landgasthof Rauland in Thalfang ein. Dabei sollen Vorschläge, Ideen und Anregungen gesammelt werden, wie der Hunsrückverein, der bereits 1890 als „Verein für Mosel, Hochwald und Hunsrück“ gegründet worden war, mit einer möglichen neuen Ortsgruppe wieder Angebote im Hochwald und an der Mittelmosel geschaffen werden.

