Corona-Pandemie : Kreis Trier-Saarburg löst am Mittwoch die Bundesnotbremse

Trier-Saarburg Da der Landkreis laut dem Robert Koch-Institut auch am gestrigen Montag – damit an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen – unter der Inzidenz-Marke von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag (72,3), laufen die Einschränkungen der sogenannten Bundesnotbremse in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus.