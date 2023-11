Neu im Gemeinderat von Serrig: Albrecht Riss Albrecht Riss neues Ratsmitglied in Serrig

Wenn ein Mitglied eines Ortsgemeinderates in einen anderen Ort umzieht, erlischt automatisch das Mandat in diesem Gremium. So geschehen bei Emily Meier von der CDU-Fraktion in Serrig. Ihr Nachfolger in dem Gremium ist Albrecht Riss.

09.11.2023 , 13:23 Uhr

Albrecht Riss. Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

Zu seinem Mandatsantritt wurde er per Handschlag von Ortsbürgermeister Karl-Heinz Pinter in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verpflichtet.