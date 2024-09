Im Einkaufszentrum Am Leukbach Aldi Saarburg: So modern sieht die neue Filiale aus

Saarburg · Vier Tage dauerte der Umbau der Aldi-Filiale in Saarburg im Einkaufszentrum Am Leukbach – einen Tag weniger als erwartet. Filialleiter Dorian Szukala: „Dadurch konnten wir am Montag durch eine ‚stille Eröffnung‘ alles Neue ausprobieren.“ Die offizielle Eröffnung am Dienstag lockte viele Kunden an.

13.09.2024 , 07:40 Uhr

Aldi-Filialleiter Dorian Szukala ist stolz auf die neu gestaltete Obst- und Gemüseabteilung. Foto: Jürgen Boie

Von Jürgen Boie