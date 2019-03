später lesen Prävention in Saarburg Alkohol und illegale Drogen Teilen

„Let’s talk about …Drogen!“ – unter diesem Titel veranstaltet das Fachgremium Jugendarbeit im Jugendzentrum Saarburg am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr eine Info-Veranstaltung. Als Expertin wird Rebecca Kraus von der Sucht- und Präventionsberatung Die Tür in einer offenen Gesprächsrunde über legale (zum Beispiel Alkohol) und illegale Drogen (Cannabis, Amphetamine, „Kräuter-Mischungen“) informieren.