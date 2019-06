Tiere : „Alle Pferde können davon profitieren“

Pferdetrainerin Alexandra Schmid zeigt dem Publikum beim Equiday in der Könener Reithalle eine Übung. Das Trainingsmaterial ist Blau und Gelb. Pferde können diese beiden Farben deutlich voneinander unterscheiden. Foto: Matthias Willems

Konz-Könen Trainer Michael Geitner hat beim Reitverein St. Georg in Könen seine Trainingsmethode vorgestellt.

Pferde sind von Natur aus nicht dazu gebaut, einen Menschen zu tragen. Die von Pferdetrainer Michael Geitner entwickelte Equikinetic ist ein spezielles Muskelaufbauprogramm, das Pferden dabei hilft, einen Menschen unbeschadet zu tragen. „Alle Pferde können davon profitieren“, sagt Pferdetrainerin Ulla Kugel, die vor ein paar Jahren bei Geitner eine Ausbildung gemacht hat. Sie hat den Fachmann nach Konz geholt. „Die Trainingsmethode ist in unserer Region noch nicht so bekannt. Mir ist es wichtig, dass das Konzept auch in unserem Raum verbreitet wird, vor allem, da es eine einfache Methode ist, die jeder lernen kann und die dem Pferd zugute kommt“, sagt Trainerin Kugel.