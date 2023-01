Kommunalpolitik : Überraschend wenige Diskussionen – Wahlausschuss lässt vier Listen für Lampaden zu

Außergewöhnlich viele Zuschauer sind zur Sitzung des Wahlausschusses in Lampaden gekommen. Foto: TV/Marion Maier

Lampaden Die Sitzung des Wahlausschusses in Lampaden war außergewöhnlich – allerdings nicht wegen der Entscheidungen, die dort getroffen wurden.

Montagabend, kurz vor 20 Uhr. Immer mehr Besucher drängen in den nicht besonders großen Gemeinderaum in Lampaden. Immer mehr der in einer Ecke gestapelten Stühle werden aufgestellt. Es wird eng.

Die Zuschauer wollen beobachten, was an den zusammengestellten Tischen im vorderen Teil des Raums vor sich geht. Dort sitzen die Mitglieder des Wahlausschusses, die darüber entscheiden sollen, welche Gruppierungen zur Ratswahl am 26. Februar in Lampaden zugelassen werden. Die Wahl haben sieben Ratsmitglieder durch ihren Rücktritt erzwungen; sie haben keine Basis mehr zur Zusammenarbeit mit Ortsbürgermeister Martin Marx gesehen.

Info Was die Neue Liste Lampaden will Listenführer der Neuen Liste ist Wolfgang Herudey, pensionierter Diplom-Rechtspfleger. Die Bürgerliste hat angekündigt, die Neue Liste zu unterstützen. Es gibt auch personelle Überschneidungen: Herudey und Reinhold Werner von der Neuen Liste waren zuvor Mitglieder der Bürgerliste und haben für diese auch im Rat mitgearbeitet. Herudey (72) sagt: „Wir wollen im freundlichen und freundschaftlichen Umgang sachbezogene Arbeit zusammen mit den anderen Ratsmitgliedern leisten.“ Die Kritik der sieben zurückgetretenen Ratsmitglieder von CDU und Freier Liste am Ortsbürgermeister kann er laut eigener Aussage nicht nachvollziehen. Die Neue Liste strebe zusammen mit der Bürgerliste die Mehrheit im Rat an, um künftig geschützt zu sein vor solchen Rücktritten und so die Arbeit fortführen zu können. Herudey kritisiert, dass durch die Rücktritte und die dadurch notwendig gewordene Neuwahl für fast drei Monate Stillstand in der Gemeinde herrsche.

Eine der bestbesuchten Wahlausschusssitzungen im Landkreis?

Mit mehr als 30 Zuschauern dürfte die Zusammenkunft eine der bestbesuchten Wahlausschusssitzungen der vergangenen Jahrzehnte im 560 Einwohner zählenden Lampaden, vielleicht sogar im ganzen Landkreis sein. In der Regel gelten die Entscheidungen, die dort getroffen werden, als reine Formsache, die schnell erledigt ist und nur vereinzelte Beobachter anlockt. Denn ausführlich prüft die Verbandsgemeindeverwaltung die Unterlagen zuvor. Dies hat sie auch im Fall von Lampaden getan. Ergebnis: alle vier Listen, die sich für den Urnengang angemeldet haben, könnten zugelassen werden.

Was zur hohen Zahl an Besuchern beigetragen haben dürfte

Doch im Vorfeld der Sitzung am Montag machten Befürchtungen die Runde, der Ausschuss mit drei CDU-Leuten, drei Vertretern von Bürgerliste sowie Neuer Liste und dem Ortsbürgermeister könnte anders entscheiden. Dies dürfte einige Zuschauer dazu gebracht haben, sich das Geschehen vor Ort anzuschauen. Anders als sonst bei solchen Sitzungen sitzt auch die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell mit am Tisch: Die hauptamtliche Beigeordnete Simone Thiel und Oliver Fischer, Fachmann für Kommunalrecht und Wahlen, haben sich auf den Weg in den Hochwald gemacht.

Zu Beginn der Sitzung gibt Marx den Ausschussmitgliedern eine dreiviertel Stunde Zeit, alle Unterlagen zu den vier Wählergruppierungen einzusehen. Die Prüfer nutzen diese Zeit auch. Die Zuschauer unterhalten sich derweil.

Wie die Diskussion läuft

20.55 Uhr: Die Prüfung ist beendet. Zeit für Fragen und Anmerkungen. Wider Erwarten meldet sich nur die CDU zu Wort. Sie bemängelt, dass einem Bewerber der Liste Herudey nicht die Wählbarkeit bescheinigt wurde. Die für solche Fragen zuständige Vertrauensperson der Liste erklärt, der Bewerber lebe schon länger mit zweitem Wohnsitz in Lampaden. Den für die Wählbarkeit notwendigen ersten Wohnsitz habe er beantragt und rückwirkend zum ersten Oktober erhalten. Auf den erneuten Hinweis, dass das Dienstsiegel zur Wählbarkeit fehle, ergänzt Listenführer Wolfgang Herudey, dass es zulässig sei, Nachweise nachzureichen. Dies sei in diesem Fall drei Tage nach der Prüfung der Unterlagen erfolgt. Die Beigeordnete Thiel erläutert – als Auskunft, nicht als Empfehlung, wie sie betont – dass der Gemeinde- und Städtebund geraten habe, den Bewerber zu streichen. Er sei zum Ablauf der Meldefrist nicht mit erstem Wohnsitz gemeldet gewesen. In der weiteren Diskussion zitiert Ausschussmitglied Norbert Koltes (Bürgerliste) das Grundgesetz und das Bundesmeldegesetz, um damit die Wählbarkeit zu untermauern.

Welche vier Listen zugelassen sind

Die CDU-Vertreter im Ausschuss überzeugt das offensichtlich nicht. Bei der abschließenden Abstimmung stimmen sie zu dritt gegen die Zulassung des fraglichen Bewerbers, die übrigen drei Ausschussmitglieder sprechen sich dafür aus, Marx enthält sich. Aufgrund des Patts gibt es eine zweite Abstimmung. Nun stimmt auch Marx für den Bewerber. Damit ist er zugelassen. Ohne weitere Diskussion lässt der Wahlausschuss auch alle vier Listen für den Urnengang zu. Jetzt treten also die Bürgerliste, der der Ortsbürgermeister angehört, an, die Neue Liste (die von der Bürgerliste unterstützt wird, siehe Infobox), die CDU und die Freie Liste für mehr Transparenz an.