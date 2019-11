Info

Wo derzeit in der Region der Ausbau von Straßen geplant ist, wird häufig dagegen protestiert. Meist wehren sich Anlieger gegen hohe Ausbaubeiträge, die Gemeinden von ihnen verlangen müssen. Im Trierer Stadtteil Pfalzel war jüngst der Protest erfolgreich. Die Stadtverwaltung prüfte erneut – und hält die zuvor nicht für möglich gehaltene Umstellung des Beitragssystems auf wiederkehrende Beiträge doch für machbar. Nach dem jetzigen Modell Einmalbeiträge, nach dem nur die Anlieger an der betroffenen Eltzstraße zur Kasse gebeten würden, hätte ein Unternehmer mehr als 300 000 Euro zahlen müssen.

Widerstand von Bürgern gab es in diesem Jahr auch bei Projekten in Wasserliesch und Irsch/Saar. In einigen Stadt- und Gemeinderäten wurden zudem Resolutionen verabschiedet mit der Forderung an die Landesregierung, die Anliegerbeiträge komplett abzuschaffen. Unter anderem in Saarburg, Konz, Reinsfeld, Lampaden und Baldringen gab es solche Beschlüsse. Die Regierungskoalition in Mainz aus SPD, Grünen und FDP lehnt den Vorstoß bislang ab. Andere Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg haben die Beiträge abgeschafft.