Volkshochschule : Alles rund um die Bienenzucht

Trassem Die ökologische Bedeutung der Honigbiene ist beträchtlich, ihr zahlenmäßiger Rückgang bedenklich. Die Volkshochschule (VHS) Saarburg bietet am Donnerstag, 6. Juni, von 17.30 bis 20 Uhr in Kooperation mit dem Bienenzuchtverein Saarburg unter Leitung der Imker Josef Backes und Enrico Strys einen Workshop mit dem Thema „Besuch am Bienenstand: Einblicke in die Arbeit eines Imkers“ an.

Der Workshop ist kostenfrei, witterungsgerechte Kleidung ist zu tragen. Treffpunkt: Trassem, Lehrbienenstand des Bienenzuchtvereins Saarburg (Parkplatz am Walderlebniszentrum Trassem).