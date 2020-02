Veranstaltungsreihe : Als der Krieg nach Lampaden kam

Lampaden Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Auch in Lampaden herrschte lange Zeit der Schrecken des Krieges. Die Gruppe Lampadia erinnert daran mit einer Themenwoche.

Der Freitag steht im Zeichen der Opfer des Krieges – sowohl an die zivilen als auch die gefallenen Soldaten Lampadens wird in Kurzportraits erinnert. Damit soll auch die Sinnlosigkeit des Krieges dargestellt werden. Zudem wollen die Organisatoren zeigen, wie sich die anfängliche Begeisterung rasch in Ernüchterung und Angst umwandelte.

Am Samstagabend wird der neue Film „Battle of Lampaden Ridge“ gezeigt. Darin werden die militärischen Kampfhandlungen zwischen deutschen und amerikanischen Einheiten in den Dörfern Schömerich, Lampaden und Obersehr in den Mittelpunkt gestellt.

In der Pfarrkirche St. Quintinus startet um 11 Uhr am Sonntag ein Friedensgottesdienst, daran anschließend wird am Denkmal neben der Kirche der Toten und Vermissten der Weltkriege gedacht und ein Kranz niedergelegt. Um 14 Uhr lädt die Gruppe Lampadia zu einer Wanderung zu den Kriegsschauplätzen in und außerhalb Lampadens ein, bevor die Themenwoche mit Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus ausklingt.