Freilichtmuseum : Verein erweckt alte Dreschmaschine an Aktionstag zum Leben

Konz Das Volkskunde- und Freilichtmuseum Roscheider Hof hat eine Attraktion mehr. Die Übergabe einer 70 Jahre alten Landmaschine ist zugleich der Startschuss für eine besondere Kooperation.

Bevor moderne Mähdrescher als Erntemaschinen in der Landwirtschaft zum Einsatz kamen, war eine Dreschmaschine vor allem in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts auch in der Region häufig anzutreffen. Das Gerät wurde zum Dreschen, dem Herauslösen der Körner von Körnerfrüchten wie Getreide, genutzt. Vor zweieinhalb Jahren kamen die Oldtimerfreunde Irsch/Saar in den Besitz einer gut erhaltenen und noch voll funktionsfähigen Dreschmaschine.